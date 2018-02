Simona Halep și-a anunțat cu tristețe fanii că nu va putea juca weekend-ul acesta la Fed Cup fiindcă încă nu și-a revenit complet după accidentarea de la Australian Open.

Tenismena româncă, numărul 2 WTA, a făcut anunțul prin intermediul paginii sale de Facebook. Halep a spus că le ține pumnii fetelor din echipă și va fi alături de ele, în tribune, la meciul din Cluj.

"Buna dimineata tuturor,

Dupa ce am petrecut aceasta saptamana odihnindu-ma si incercand sa ma refac dupa accidentarea de la Australian Open, din pacate refacerea nu este completa ca eu sa pot juca in acest weekend la Cupa Federatiei.

Echipa e pe primul loc si e mult mai important ca in echipa sa fie 4 jucatoare... citeste mai mult