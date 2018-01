Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, sâmbătă, la Melbourne, după ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capătul unui meci care a durat 3 ore şi 45 de minute.

Halep s-a declarat epuizată după meci.

"Cu siguranță a fost un meci foarte greu și foarte lung. Nu am mai jucat un set așa lung. Am câștigat cu inima. Sunt aproape moartă, dar a fost frumos. Sunt foarte fericită că am câștigat. E bine că am putut produce un tenis frumos. Le... citeste mai mult