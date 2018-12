Simona Halep a trecut la nivelul următor. Sportiva din Constanţa a anunţat pe contul ei de Twitter că a lansat noul site personal, care va conţine toate noutăţile ce ţin de liderul 1 mondial.

"Bună tuturor. Sunt fericită să vă anunţ că de astăzi noul meu site este funcţional. Mergeţi pe www.simonahalep.com să fiţi la curent cu turneele la care voi juca şi toate noutăţile. Sper să vă placă. Aştept păreri. Ne vedem curând!", a spus Simona Halep în video-ul care anunţă lansarea site-ului.

Guys! My new website is now live. Check out https://t.co/YRK6kjWnKd

