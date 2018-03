Partida este una demonstrativă, organizată pentru copiii bolnavi de autism. Meciul se dispută la Miami, după ora 0.00, ora României. Evenimentul se numeşte “Miami All Star Tennis for Charity” şi este organizat de fostul jucător sud-african Cliff Drysdale.

Halep a participat şi la ediţia trecută a turneului, alături de Venus Williams, Nick Kyrgios şi Jack Sock, anunţă Digisport. Românca a fost prezentă la un eveniment dedicat copiilor care suferă de autism, Tennis With the Stars, şi la ultimul turneu jucat, la Indian Wells, alături de Jelena Ostapenko, Frances Tiafoe şi Steve Johnson.

