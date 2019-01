The Guardian a realizat un material amplu dedicat Simonei Halep, înainte de startul noului sezon, pe care liderul WTA îl va începe pe 9 ianuarie, la Sydney.

Jurnalistul Donald McRae a petrecut o zi la București alături de Simona Halep, iar românca a vorbit despre cariera ei, despre ce a însemnat triumful de la Roland Garros și despre planurile pe care le are pentru perioada următoare.

"Până acum, tot ce am făcut a fost pentru tenis. Nu a contat nimic altceva și de aceea am suferit. Acum nu mai e presiune. Mă simt mai bine. Dacă nu câștigam Roland Garros, nu aș fi fost la fel de relaxată. Mi s-a luat o greutate mare de pe umeri. M-am dedicat 100%... citeste mai mult

acum 51 min. in Sport, Vizualizari: 9 , Sursa: Replica in