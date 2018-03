Simona Halep încă nu a intrat în competiție la Miami, dar are un program încărcat. Printre antrenamente, autografe și poze, Simona a participat ieri la un eveniment caritabil, iar azi a fost în vizită la un spital, unde a făcut și o donație în numele WTA.

Ieri, Simona Halep a participat alături de Serena Williams la o acțiune în scop caritabil înaintea startului turneului Premier Mandatory de la Miami, sub numele de "Miami All Star Tennis for Charity”, destinată strângerii de fonduri pentru organizația ACEing Autism. Astăzi, după antrenament, liderul WTA a fost în vizită la un spital de copii... citeste mai mult

acum 43 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Antena 3 in