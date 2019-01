Liderul tenisului feminin mondial, Simona Halep, a declarat că a ştiut ce trebuie să joace în faţa estonienei Kaia Kanepi, marţi, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

''Am ştiut ce trebuie să joc împotriva ei, am ştiut că e o adversară puternică. A trebuie să arăt forţă în picioare şi să cred că pot câştiga meciul. A fost bine pentru mine în seara aceasta şi sunt foarte fericită că am ajuns în turul al doilea'', a declarat Halep la interviul acordat pe teren la... citeste mai mult

