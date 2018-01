Simona Halep a dezvăluit că a avut dureri în tot corpul de-a lungul finalei pierdute, sâmbătă, la Australian Open, în faţa danezei Caroline Wozniacki, de aceea nu a putut să gestioneze avantajul avut în setul decisiv.

"Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai fost şi puterea în picioare s-a dus. Mi-am dorit foarte mult, dar corpul nu a mai putut. Am avut dureri peste tot: şi la cap, şi la muşchi, şi la tălpi, şi nici braţul nu a mai putut să coordoneze loviturile", a mărturisit Simona, la finalul jocului, într-o discuţie avută cu jurnaliştii români prezenţi la Melbourne.

