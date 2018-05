Update: Riske câștigă lejer primul set cu 6-2.

Simona Halep joacă în primul tur la Roland Garros cu americanca Alison Riske. Americanca conduce cu 5-2 în primul set. Românca a jucat finala anul trecut la Paris.

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, marţi seara, că Simona Halep, numărul 1 WTA, are nevoie doar de puţină şansă pentru a câştiga turneul de la Roland Garros.

"Am convingerea că fetele noastre sunt la un pas de a face performanţe deosebite la Roland Garros. Şi am convingerea că vom... citeste mai mult

acum 49 min. in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Antena 3 in