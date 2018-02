Campioana en-titre a României, U BT Cluj, a învins cu 77-71 pe cei de la Keravnos, în ultimul meci din faza secundă a grupelor FIBA Europe Cup. Simona Halep a fost cea care a dat lovitura de start şi i-a susţinut pe ardeleni din tribune.

”Astă seară am avut parte de o surpriză plăcută. Am susţinut echipa U BT Cluj şi am dat lovitura de start la meciul din FIBA Europe Cup”, a scris Simona Halep pe Facebook.

Principalii marcatori ai partidei au fost Watson 20 puncte, Kromah 16, pentru U BT Cluj, respectiv King şi Abukar, câte 15, pentru Keravnos.

În cealaltă... citeste mai mult