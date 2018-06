La conferinţa de presă, Simona a explicat cum a trăit meciul din teren, dezvăluind un moment delicat al acestuia. "Mi-a fost greu să-mi găsesc poziţia în teren. Unde să stau şi unde să lovesc mingea. Am greşit multe mingi la început şi mi-am zis că trebuie să am răbdare şi să încerc să nu mai ratez atât şi s-o fac pe Sloane să alerge. Nu eram atât de calmă precum am părut, chiar am fost surprinsă de mine că nu m-am panicat şi nu am început să vorbesc cu toată lumea. Lucrez la asta, Darren mi-a spus de multe ori că dacă vreau să câştig turnee mari trebuie să tac din gură şi să joc tenis. Am reuşit să câştig astăzi... citeste mai mult

azi, 06:53 in Sport, Vizualizari: 42 , Sursa: Adevarul in