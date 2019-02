Simona Halep s-a despărțit de Thierry Van Cleemput! Anunțul a fost făcut de Simona, 27 de ani, 3 WTA, pentru siteul WTA.

După o încercare de o lună cu Thierry Van Cleemput, fostul antrenor al lui David Goffin, Simona Halep a explicat la Dubai că nu a confirmat angajarea antrenorului belgian. "Am decis să încetăm, pentru că nu colaboram bine împreună", a spus fostul lider mondial pentru publicaţia The National Sport din Dubai. "Deci sunt singură aici, fără antrenor", a adăugat Halep.

