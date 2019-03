Simona Halep a povestit că victoria în faţa jucătoarei din China, Qiang Wang, din sferturile de finală de la Miami, a fost obţinută cu emoţii. Sportiva din Constanţa a reuşit o revenire spectaculoasă, de la 1-5, Halep a câştigat cu 7-5 şi s-a calificat în semifinalele competiţiei.

"Am început prin a juca un tenis foarte inteligent. Mi-am deschis unghiurile, dar apoi am pierdut acel game. Era 1-0 şi 40-0 (n.red.- a fost 40-15) şi am început să mă grăbesc. M-am panicat puţin şi am lovit extrem de...