Halep s-a declarat obosită după prima jumătate a acestui an şi a declarat că are nevoie de o vacanţă pentru a-şi încărca bateriile: "Am fost obosită poate pentru că am avut multe meciuri grele la Paris. Sunt obosită şi mental, dar cred că am avut şase luni în care am jucat foarte bine. A fost multă presiune şi tensiune asupra corpului meu. Nu spun că nu m-am putut concentra pentru că am câştigat un turneu de Mare Şlem. E cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în carieră. Dar cu atâta energie am mai rămas pentru Wimbledon, după atâtea luni. Acum voi încerca să uit de acest turneu, de acest... citeste mai mult

azi, 08:30 in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in