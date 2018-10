Simona Halep va termina anul 2018 așa cum l-a și început, pe primul loc în clasamentul WTA, și e printre favoritele la câștigarea trofeului pentru jucătoarea anului în tenis.

Liderul mondial în vârstă de 27 de ani a lăsat modestia la o parte și le-a transmis adversarelor un mesaj clar: "Este un titlu foarte frumos, pe care îl consider unul dintre cele mai bune (n.r. premiul pentru jucătoarea anului). Încerc să mă bucur cât se poate de mult. Nu în fiecare an ai un astfel de an, așa că o să petrec după ce termin sezonul.

Se dă premiul înainte de... citeste mai mult

azi, 00:59 in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Replica in