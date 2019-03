Simona acedat în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 2-6 şi de luni va coborâ pe locul 3 mondial. Vizibil afectată, Halep a povestit la conferinţa de presă că a plâns în vestiar după acest eşec.

"Înfrângerile sunt mai uţoare acum, trec mai repede peste ele, dar inca sunt dezamagita si suparata ca am pierdut. De fapt, am plans in vestiar dupa mult timp pentru ca am pierdut. Dau suta la suta in fiecare meci, in fiecare turneu, din acest motiv sufar când pierd ", a spus Simona la conferinta de presa.

Apoi, sportiva noastra a explicat ce greseli a comis in partida cu Marketa. "Mi-am gasit ritmul abia dupa setul secund, simteam ca pot sa castig meciul. Dar dupa primul game am pierdut... citeste mai mult

acum 12 min. in Sport, Vizualizari: 10 , Sursa: Adevarul in