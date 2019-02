Simona se află acum pe locul 3 mondial, după evoluţia de la Australian Open, dar rămâne un sportiv de excepţie, care nu a uitat de unde a plecat.

"Tenisul pentru mine este matematică. Eu nu am forţă, dar îmi place să găsesc unghiuri speciale, dificile pentru adversară. Îmi plăcea matematica la şcoală şi am asemănat-o cu tenisul. Nu am lipsit niciodată de la vreun antrenament. Am avut pasiune şi dorinţa de a fi cea mai bună, chiar dacă nu am crezut de la început, având în vedere că veneam dintr-o ţară mai micuţă, unde nu avem... citeste mai mult

