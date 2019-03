În primul set, atunci când a pierdut două game-uri la rând şi i-a permis lui Wang să se apropie la 4-3, Halep a apelat la primul on-court coaching cu Daniel Dobre. Doar că, acesta nici n-a apucat să-şi deschidă gura că a şi fost luat de tare de Halep.

Iată cum a decurs dialogul:

Halep: Greşec sau face ea punct, nu mai aplaudaţi toţi!

Dobre: Am înţeles...

Halep: Şi când am nevoie, să fie un pic mai energic băieţii aia, acolo!

Dobre: OK (face o pauză lungă, înainte de a găsi curajul să vorbească)...Ai avut un plan foarte bun şi îţi iese perfect ăla cu schimbarea: minge mai înaltă - minge iute. Când ajungi departe, toate ai încercat să le dai prea drepte. Ea n-a făcut pasul la voleu sau să...

