Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a explicat cum a reușit victoria entuziasmantă - în doar 50 de minute - în fața rusoaicei Ekaterina Makarova, scor 6-1, 6-0 din primul tur de la Madrid (Detalii AICI!).

"A fost un meci foarte bun, am început foarte bine meciul şi am continuat la fel. A avut un nivel foarte ridicat şi mă bucur că am reuşit să fac acest lucru din primul tur, pentru că primul meci din turneu este mereu dificil.

Tactica mea a fost să joc repede şi să încerc să nu îi las timp să îşi «deschidă» terenul, pentru... citeste mai mult

