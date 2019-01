După ce a trecut de Venus Wiliams, Simona o va întâlni pe Serena, o jucătoare pe care a învins-o o singură dată. Halep a explicat cum va aborda partida cu Serena.

"Va fi o încercare uriaşă pentru mine. Va trebui să fiu inteligentă şi agresivă. Am învăţat multe de la Serena, dar nu sunt intimidată de ea. O respect foarte mult, pentru că este o mare jucătoare, însă am încredere în mine", a spus

Ea a mai spus că faţă de ultimul meci cu Serena, disputat în 2016 lucrurile s-au schimbat: "Da, e adevărat, sunt altă jucătoare acum şi, cu siguranţă, lucrurile nu vor mai fi la fel. Cred că am câştigat şi eu experienţă" citeste mai mult

azi, 14:20 in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in