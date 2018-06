Simona Halep a declarat, sâmbătă, că anul trecut a plâns toată noaptea, după finala cu Jelena Ostapenko, dar nu s-a oprit din a crede că poate câştiga o finală de Grand Slam. În meciul de sâmbătă, Halep a afirmat că la 5-0 în setul trei nu mai putea respira, dar a ştiut că trebuie să lupte pentru fiecare minge.

"Anul trecut am plâns toată noaptea, dar nu m-am oprit din a crede, iată că azi s-a întâmplat. Azi nu am cedat, am crezut şi de asta am câştigat. Nu m-am gândit că meciul s-a terminat până nu s-a terminat. Când am condus cu 5-0 mi-am spus că trebuie să joc pentru fiecare minge, în ultimul ghem nu mai puteam respira, dar ştiam că... citeste mai mult

