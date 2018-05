Duminica, 06 Mai, 19:48

Simona Halep a explicat cum a reușit victoria entuziasmantă în doar 50 de minute în fața rusoaicei Ekaterina Makarova, scor 6-1, 6-0 din primul tur de la Madrid. (Detalii AICI!)

"A fost un meci foarte bun, am jucat bine, am început foarte bine meciul şi am continuat la fel. A fost un nivel foarte ridicat şi mă bucur că am reuşit să fac acest lucru din primul tur, pentru că primul meci din turneu este dificil mereu. Tactica a fost să joc repede şi să încerc să nu îi las timp ca să îşi deschidă ea terenul, pentru că are nişte... citeste mai mult

