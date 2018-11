Simona Halep a devenit... doctor

Simona Halep continuă să primească stimă și premii. Numărul 1 mondial a devenit Doctor Honoris Causa la Universitatea de Vest din Timișoara. Jucătoarea în vârstă de 27 de ani a fost premiată pentru rezultatele foarte bune din teren și pentru toate contribuțiile aduse țării natale, conform Tennis World.

„Sunt foarte mândră și onorată să primesc titlul de Doctor Honoris Causa de la Universitatea de Vest din Timișoara!” scrie Simona pe Twitter. Rafael Nadal și Roger Federer au primit și ei acest titlu în anii trecuți, de la Universitățile din Madrid, respectiv Zurich.

I'm so proud and honoured to receive the title Doctor Honoris Causa from West University in Timisoara!