Simona Halep, numărul trei mondial, a confirmat oficial, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Miami, că va lucra în continuare cu antrenorul român Daniel Dobre, potrivit site-ului WTA citat de Agerpres.ro "Am un antrenor român, cineva cu care am mai lucrat, chiar în timpul colaborării cu Darren (Cahill)", a anunţat Halep la Miami Open. "Numele său este Daniel Dobre. Am mai lucrat cu el şi înainte de Darren, aşa că ne cunoaştem destul de bine şi sunt bucuroasă pentru această decizie", a mai spus Halep (27 ani).

Halep a rămas în noiembrie fără antrenor, după ce australianul Darren Cahill a anunţat că va... citeste mai mult