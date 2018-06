Simona Halep a castigat sambata, la Roland Garros, primul turneu de Grand Slam din cariera sa, dupa o revenire superba.

Tenismena noastra, aflata pentru a patra oara intr-o finala de Grand Slam, a invins-o in ultimul act al Openului Frantei pe americanca Sloane Stephens.

3-6, 6-4, 6-1 a fost scorul finalei dintre Simona Halep si Sloane Stephens, dupa mai bine de doua ore.

Ati putut urmari, in direct pe site-ul Ziare.com, finala feminina a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dintre reprezentanta noastra Simona Halep (locul 1 in clasamentul WTA) si americanca Sloane... citeste mai mult