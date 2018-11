Simona Halep este pe primul loc şi la capitolul caştiguri în acest an. Tenismena noastră a reuşit să adune nu mai puţin de 7,4 milioane dolari şi, astfel, devine jucătoarea care a câştigat cei mai mulţi bani în 2018 în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), potrivit Agerpres. Tot în acest clasament, Halep va încheia pentru al doilea an consecutiv pe primul loc.



2018 a fost un an excelent pentru Simona Halep. Constănţeanca a reuşit să cucerească primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros, dar şi titlurile de la Shenzhen şi Montreal. A jucat şi finale... citeste mai mult