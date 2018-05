Simona Halep va debuta luni la Madrid, în faţa Ekaterinei Makarova, dar până atunci şi-a făcut timp pentru petrecerea premergătoare competiţiei sponsorizate de Ion Ţiriac. Liderul mondial a participat alături de întreaga sa echipă la dineu, iar mai apoi a postat pe instagram câteva imagini de la eveniment.

"Nu cred că sunt principala favorită. Bineînţeles că am şansele mele pentru că sunt numarul 1 în lume, dar niciodată nu mă gândesc că sunt favorita unui turneu. O să intru pe teren şi o să dau tot ce am mai bun. Am mai fost în postura de a-mi apăra titlul şi anul trecut şi nu simt nicio presiune, n-am nicio aşteptare. Sunt gata de start şi vom vedea ce se va întâmpla", a spus... citeste mai mult