Simona Halep a anunțat în această dimineață că a semnat contractul cu Nike, care astfel a devenit oficial noul său sponsor tehnic, la 43 de zile de la expirarea parteneriatului cu Adidas, celălalt producător gigant de echipament sportiv.

După ce s-a antrenat în ultimele zile în echipamente Nike, Simona Halep a spulberat în această dimineață orice dubiu și a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu firma americană, scrie Gsp.

Halep a postat o fotografie cu ea în echipamentul noului sponsor și motto-ul companiei "Just do it", împreună cu mesajul "Tocmai am făcut-o".

"E cea mai bună decizie pe care o puteam... citeste mai mult

