Jucătoarea română de tenis Simona Halep a anunțat pe contul ei de twiiter că se retrage de la turneul de iarbă de la Eastbourne, din cauza unei accidentări căpătate încă de la turneul de Grand Șlem de la Roland Garros.

Simona Halep "Îmi pare rău să anunț că m-am retras de la turneul Nature Valley International de săptămâna viitoare", a postat Simona Halep, pe Twitter.



I'm sorry to announce that I've had to withdraw from Eastbourne next week. Below is my statement. I hope to see you there...

