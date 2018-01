A încercat să scape de kilogramele nedorite cu ajutorul pastilelor de slăbit, dar Simona Gherghe recunoaște că a fost una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut.

„M-am întors din vacanță cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am căutat să slăbesc. Nu vreau să mă judece lumea și cred că mama se va supăra, dar o spun. Am luat pastile de slăbit. Am slăbit șapte kilograme în timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap!

A fost o furtună în corpul meu. Mi-era rău, aveam probleme cu inima. Nu recomand nimănui! Pe ambalaj scria că sunt pastile pe bază de plante. Dar ce mi s-a întâmplat mie nu doresc nimănui. Am avut cam... citeste mai mult