Simona Smultea are 31 de ani şi nu mai vede de doi. Când a aflat că s-ar putea să nu mai vadă niciodată, și-a cules din jur imagini pe care să le aprindă în întuneric şi a ales o meserie care să nu implice văzul. A vrut să-și construiască singură viața, să nu depindă de părinţi. Într-o lume ideală, ar trăi din muzică și degustări de vinuri pentru cauze sociale.

It Could Be You este o serie de documentare care țintește să ofere o perspectivă jurnalistică și umanitară asupra persoanelor care se confruntă cu dizabilități sau care, din diverse motive, au ajuns oameni ai străzii.

