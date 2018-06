…Cum, Dom’le, e Roland Garros si nu Simmone Garros!…Si Simmone cu doi de „m”!…Si Simmone e cu „a” in final si nu cu „e”… Ah!, gazetarii astia de ocazie, aparuti din toate labirinturile chaotice ale intregului Occident, din ce in ce mai repetent si insolent…

…Posibil daa, posibil nuu, dar Simmone ( Roland ) Garros este istoric si memorabil, dincolo de subiectivitati inerente, si mai ales prin obligativitatea obiectiva a unui romano – american, care a suferit 50% – 50% intru Simmone si Sloane ( admirabila ” americanca, care la 4-4 in setul doi a fost la doua ghemuri de visul de Champs Elisee…).

