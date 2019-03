SIMFONIE în galben la Carei, în cartierul Mihai Viteazu II. Forsythia este unul dintre primii arbusti care înfloresc primăvara.

Se spune despre Forsythia, copacul de aur că este plin de flori, mereu, în ziua echinoctiului de primăvară si că ziua in care înfloreste este ziua începând din care temperaturile nu mai scad sub zero.

Copacul de aur este unul dintre cei mai populari arbusti ornamentali de grădină. Supranumit liliacul galben sau ploaia de aur, Forsythia este un arbust rezistent, cu crestere rapidă, extrem de decorativ si prolific.



