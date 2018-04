În perioada 20-22 aprilie are loc în Piteşti cea de-a 41-a ediţie a Simfoniei Lalelelor. Conform primarului Cornel Ionică, trei membre ale Guvernului vor fi prezente vineri la deschiderea manifestărilor: premierul Viorica Dăncilă, ministrul de Interne, Carmen Dan, şi ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu. Plus europarlamentarul Norica Nicolai. A fost invitat şi preşedintele României, Klaus Iohannis, dar acesta încă nu a dat un răspuns clar.

Oaspeţi străini

Peste 350 de comercianţi ar urma să participe la ediţia din acest an a Simfoniei Lalelelor. Tiruri intră în Piaţa „Vasile Milea” pentru a descărca diverse produse, iar de-a lungul... citeste mai mult