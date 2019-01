Început de an 2019 furtunos pentru fostul cuplu Adriana Bahmuţeanu și Silviu Prigoană! După o perioadă de liniște, iată că războiul dintre cei doi se reia cu acuzaţii fără precedent de ambele părţi!

Cunoscutul om de afaceri Silviu Prigoană este extremd e supărat pe fosta sa soție, pe care o acuză de lucruri extrem de grave.

Lovitură cumplită pentru Silviu Prigoană! Bahmu i-a dezvăluit diagnosticul de la psihiatrie! Ce boală are „Eu am descoperit imaginile în 24 decembrie şi am sesizat protecţia copilului în 27... citeste mai mult

azi, 00:57 in Social, Vizualizari: 17 , Sursa: A1 in