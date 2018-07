Ziua de vineri, 22 iunie 2018, a fost pentru mine şi pentru câţiva camarazi de urcuş pe cărările munţilor una dintre acele zile binecuvântate de care, din păcate, noi, cei de astăzi, tineri şi mai puţini tineri, cu toţii aflaţi permanent în vâltoarea şi nebunia de zi cu zi, nu prea mai beneficiem. Binecuvântată pentru că, în ziua în care Biserica Ortodoxă i-a cinstit pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti, şi pe Sfântul Sfinţit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatei, am participat la sfinţirea unei deosebite troiţe şi binecuvântată pentru că, pur şi simplu, am răspuns invitaţiei unor dragi prieteni şi am hotărât că... citeste mai mult