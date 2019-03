Dacă Paris are Turnul Eiffel, Londra are Big Ben, iar New York are Empire State Building, care ar fi monumentul care ar reprezenta cel mai bine Silicon Valley?

Conform BBC, această decizie va fi luată de un juriu format din 11 membri, care va alege dintr-o competiție ce are ca scop să determine cel mai potrivit monument pentru epicentrul tehnologiei.

Design-ul câștigător va fi construit într-un parc din San Jose, orașul care stă la baza văii. Organizația non-profit din spatele ideii va afla în aceste zile dacă va avea ce construi.

Proiectul are ca dată de completare anul 2021. În prezent, San Francisco are o reputație globală pentru... citeste mai mult