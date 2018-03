Silica Vali Tudor este oficial noul subprefect al judetului Ialomita

De saptamana trecuta, judetul Ialomita are oficial un nou subprefect, cu caracter temporar, prin detasare, in conditiile legii. Este vorba de Silica - Vali Tudor, fost viceprimar al municipiului Fetesti si consilier judetean, care a inlocuit-o pe Tonita Manea (detasata, la randul ei, de la Casa Judeteana de Pensii Ialomita, unde exercita functia de director economic).

Ceremonia de investire in functie a noului subprefect a avut loc, mai exact, miercuri 7 martie 2018, in Sala studio din cadrul Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea" din Slobozia. La eveniment au participat Gigi Petre (prefectul judetului Ialomita), Mihai Dan Chirica (secretar de stat in cadrul Ministerului...