Conform statisticilor, aproximativ 60% din populatia Terrei sufera cel putin o data in viata de sindromul vorbitului in somn.

Desi oricine poate experimenta vorbitul in somn, acesta poate fi genetic si tinde sa apara mai mult la barbati si copii, potrivit statisticilor.

Privarea de somn, consumul de alcool si droguri, febra, stresul, anxietatea si depresia sunt factori care pot conduce catre episoade ale vorbitului in somn, scrie CSID.

Continutul vorbitului in somn poate fi complet nesemnificativ si irational, dar cu toate acestea, poate fi de asemenea, legat de experientele din timpul zilei trecute sau prezente.

