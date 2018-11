Medicii au explicat ce se intampla, de fapt, daca bem alcool inainte de culcare.

Un aspect pozitiv ar fi ca dupa ce consumam vin, de exemplu, adormim mult mai repede.

Totusi, cercetarile arata ca alcoolul distruge faza REM a somnului, cea in care visam, care joaca un rol-cheie in procesul de invatare si care ajuta la ”asezarea” amintirilor de lunga durata.

In plus, daca ai consumat alcool seara, a doua zi vei fi obosit si nervos si te vei trezi de mai multe ori noaptea.

citeste mai mult