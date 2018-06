SIF Moldova (SIF2) a achizitionat vineri actiuni ale Fondului Proprietatea (FP) in valoare de 3,1 milioane de lei. Luni, societatea a decis sa mai cumpere o participatie la FP in valoare de 12,42 milioane de lei. Transferul a avut loc in ziua datei de...

Financiarul, 28 Septembrie 2010