Un băieţel în vârstă de un an şi şapte luni a decedat luni seara, după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Sibiu, moartea copilului fiind cercetată de poliţişti, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Elena Welter.

"Municipiul Sibiu, ora 16,00, strada Vrancei - un băieţel în vârstă de 1 an şi 7 luni ar fi căzut de la geamul unei locuinţe situate la etajul 4 al unui bloc de locuinţe. A fost transportat la spital unde, din păcate, a decedat. În momentul căderii, copilul era acasă cu mama. În prezent, se efectuează cercetări 'in rem'...

