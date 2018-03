În perioada 23-29 mai are loc cea de-a 46-a ediție a Sibiu Jazz Festival. În line- up-ul acestui an: Modern Art Orchestra (Ungaria), Trio Reijseger – Fraanje – Sylla (Olanda), Sekou Kouyate (Guinea), The Diaspora House (Israel), Dock In Absolute...

Romania Libera, 13 Mai 2016