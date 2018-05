Si tu poti deveni politist – Admitere 2018

Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui desfãsoarã activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea în institutiile MAI – sesiunile 2018 si ianuarie 2019.

Pentru a participa la concursurile de admitere in Academia de Politie ßAlexandru Ioan Cuza’ Bucuresti, candidatii se pot inscrie panã la data de 25 mai 2018. La Academia de Politie ßAlexandru Ioan Cuza’, concursul de admitere se organizeazã pentru: – Facultatea de Politie, specializarea ordine si sigurantã publicã, invãtãmant cu frecventã, cu durata de 3 ani, care pune la dispozitie 238 locuri (8 romi plus 6 maghiari plus 4 alte minoritãti). – Facultatea de... citeste mai mult