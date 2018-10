“SI… TOTUL E POVESTE“

Teatrul de Papusi Braila vine in intampinarea evenimentelor prilejuite de aniversarea Centenarului Marii Uniri cu o expozitie de papusi, in scopul de a pune la dispozitia celor interesati informatii despre istoria Teatrului de Papusi din Braila, dar si a povestilor nemuritoare pentru copii care au fost interpretate pe scena teatrului.

Expozitia are loc la Braila Mall in perioada 22 – 31 octombrie 2018 si permite copiilor, parintilor dar si bunicilor, care au fost si ei candva copii, sa revada unele papusi, care altadata i-au bucurat si le-au incantat copilaria.

Aceste minunate papusi au fost... citeste mai mult

