• un bărbat de 46 de ani, care conducea autoturismul pe Şoseaua Buzăului, a accidentat un pieton care traversa regulamentar şi apoi s-a făcut nevăzut • poliţiştii i-au dat de urmă şi au vrut să îl testeze cu aparatul etilotest, însă el a refuzat • în plus, nu a fost de acord nici cu prelevarea probelor biologice de sânge • s-a ales cu dosar penal şi a fost pus sub control judiciar



Un şofer brăilean a provocat un accident şi a fugit de la faţa locului, refuzând şi să sufle în fiolă pentru a se vedea dacă a consumat alcool. Bărbatul... citeste mai mult

acum 48 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Obiectiv Braila in