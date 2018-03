Si se fãcu luminã…

Dupã ce mai bine de douã luni nu a stiut ce tarife sã perceapã pentru serviciul de iluminat public – abia luat în administrare – începând din aceastã lunã, Compania de Utilitãti Publice (CUP) Bârlad va putea emite primele facturi cãtre municipalitate, pentru serviciile prestate.

Serviciul de iluminat public din Barlad este o noutate absolutã pentru CUP Barlad, intrucat experienta celor de aici in aceastã activitate este egalã cu zero. Prin urmare, conducerea Companiei a tot muncit, din decembrie, de cand a preluat serviciul, la stabilirea tarifelor de referintã si a conditiilor in care vor face decontãrile de cheltuieli pentru serviciile prestate. Prima datã a... citeste mai mult