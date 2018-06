Si minorii pot fi amendati pentru faptele lor

Varsta de 14 ani reprezinta momentul de la care minorii care incalca legea pot fi sanctionati pentru faptele lor. Astfel, in functie de gravitatea faptelor savarsite, raspunderea poate fi penala – in cazul infractiunilor, sau contraventionala – daca faptele savarsite nu sunt foarte grave.

Ordonanta Guvernului nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor stabileste ca sanctiuni contraventionale principale avertismentul, amenda si prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa si consta in atentionarea persoanei care a savarsit o contraventie asupra pericolului social al faptei... citeste mai mult

