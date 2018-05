Ziua Eroilor este sărbătorită an de an şi de către comunitatea de moţi din Marna Nouă. Localnicii se deplasează după ce ies din biserică la cimitirul din sat unde există un mormânt al eroilor necunoscuţi care au luptat pentru eliberarea ţării noastre.

Preotul satului oficiază un serviciu religios iar apoi se depun coroane de flori. În acest an au depus coroane de flori Primăria Sanislău de care aparţine satul şi Grupul folcloric al moaţelor.

