Dan Petrescu e foarte aproape de al doilea titlu de campion în România, de această dată cu CFR Cluj, dacă echipa va învinge Viitorul în partida programată duminică, de la 20:45, în Gruia. La conferinţa de presă premergătoare partidei, "Bursucul" a recunoscut că îşi doreşte să stea cât mai mult pe banca CFR-ului, dar că o ofertă satisfăcătoare din Premier League ar fi de nerefuzat.

Este ultima conferinţă de presă ca antrenor al CFR-ului?

De câte ori să vă zic că mai am contract încă un an? Întrebaţi clubul, cei de la club decid, eu nu decid nimic. Sunt fericit aici. De un an de zile vă spun acelaşi lucru. Avem cel mai important şi cel mai greu meci de... citeste mai mult